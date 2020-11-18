Комитет Генассамблеи ООН поддержал обновленную резолюцию по правам человека в Крыму, - Кулеба
18 ноября, 2020, 19:59
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что комитет Генассамблеи ООН поддержал обновленную резолюцию по правам человека в Крыму
Об этом он написал в Twitter.
"Благодарен государствам-членам, которые поддержали в комитете ГА ООН проект усиленной резолюции по правам человека в Крыму. Когда Ассамблея одобрит ее в декабре, это в дальнейшем консолидирует давление на РФ, чтобы государство-оккупант придерживалось международных обязательств, в частности международного гуманитарного права", - написал Кулеба.
Благодарен государствам-членам, которые поддержали в комитете ГА ООН проект усиленной резолюции по правам человека в Крыму. Когда Ассамблея одобрит ее в декабре, это в дальнейшем консолидирует давление на РФ, чтобы государство-оккупант придерживалось международных обязательств, в частности международного гуманитарного права.
- Напомним, что недавно Украину переизбрали в Совет по правам человека ООН на 2021-2023 годы.
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