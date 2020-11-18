Комитет Генассамблеи ООН поддержал обновленную резолюцию по правам человека в Крыму, - Кулеба

18 ноября, 2020, 19:59

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что комитет Генассамблеи ООН поддержал обновленную резолюцию по правам человека в Крыму

Об этом он написал в Twitter.

"Благодарен государствам-членам, которые поддержали в комитете ГА ООН проект усиленной резолюции по правам человека в Крыму. Когда Ассамблея одобрит ее в декабре, это в дальнейшем консолидирует давление на РФ, чтобы государство-оккупант придерживалось международных обязательств, в частности международного гуманитарного права", - написал Кулеба.

Благодарен государствам-членам, которые поддержали в комитете ГА ООН проект усиленной резолюции по правам человека в Крыму. Когда Ассамблея одобрит ее в декабре, это в дальнейшем консолидирует давление на РФ, чтобы государство-оккупант придерживалось международных обязательств, в частности международного гуманитарного права.

Напомним, что недавно Украину переизбрали в Совет по правам человека ООН на 2021-2023 годы.