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Espreso.tvОбществоКомитет Генассамблеи ООН поддержал обновленную резолюцию по правам человека в Крыму, - Кулеба

Комитет Генассамблеи ООН поддержал обновленную резолюцию по правам человека в Крыму, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что комитет Генассамблеи ООН поддержал обновленную резолюцию по правам человека в Крыму

Об этом он написал в Twitter.

"Благодарен государствам-членам, которые поддержали в комитете ГА ООН проект усиленной резолюции по правам человека в Крыму. Когда Ассамблея одобрит ее в декабре, это в дальнейшем консолидирует давление на РФ, чтобы государство-оккупант придерживалось международных обязательств, в частности международного гуманитарного права", - написал Кулеба.
  • Напомним, что недавно Украину переизбрали в Совет по правам человека ООН на 2021-2023 годы.

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