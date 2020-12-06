Жесткие карантинные меры придется вводить в январе, - Шмыгаль

6 декабря, 2020, 15:38

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что в январе в Украине будет усилен карантин

Об этом Шмыгаль сообщил в facebook.

По его словам, в декабре усиления ограничительных мер не будет, однако более жесткий карантин придется вводить в январе.

"С учетом динамики заболеваемости, предполагаем, что вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе. Сейчас мы совместно с местными властями работаем над перечнем возможных ограничений, для этого руководители городов и ОГА прошли опросы и предоставили собственное мнение", - написал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что в январе планируют запрет проведения всех праздничных концертов, деятельности дискотек и ночных клубов, организацию массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ. Будет закрыто 95% музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга. 90% праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров.

Шмыгаль добавил, что городские главы и руководители ОГА выступают за работу с частичными ограничениями общественного транспорта (не более, чем количество сидячих мест), предприятий общественного питания (доставка или на вынос) и гостиниц (без зон развлечений и питания).

"Полный перечень возможных карантинных ограничений будет представлен на заседании правительства 9 декабря", - отметил премьер.

Напомним, 5 декабря главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на правительственном заседание 9 декабря должен быть принято решение об усилении карантина .

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