В Молдове тысячи сторонников Санду требуют отставки правительства и досрочных парламентских выборов. Фоторепортаж

6 декабря, 2020, 19:30

Избранная президентом Молдовы Майя Санду вывела на улицы тысячи сторонников, которые требуют отставки правительства Иона Кику и проведения досрочных парламентских выборов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В воскресенье, 6 декабря в Кишиневе, Майя Санду устроила митинг за проведение досрочных парламентских выборов, а также против правительства Иона Кику и ситуативной пророссийской коалиции в парламенте с участием социалистов, депутатов от партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Напомним, 6 декабря Майя Санду вывела тысячи людей на протест в Кишиневе .

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