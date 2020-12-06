В Кривом Роге наблюдательницу за выборами не допускали на участок, пока она дважды не сдала анализ крови

6 декабря, 2020, 10:46

На избирательном участке №121692, расположенном в отделении КП "Криворожская городская больница №4 Криворожского городского совета", у наблюдательницы от гражданской сети "Опора" утром воскресенья, 6 декабря 2020 года, требовали отрицательный тест на COVID-19, без которого ее не допускали к наблюдению

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Опоры" информирует Еспресо.TV.

Члены комиссии не возражали, чтобы наблюдательница присутствовала на утреннем заседании без справки об отсутствии у нее коронавируса. Зато дежурный врач Александр Китаев сначала заставил наблюдательницу сдать экспресс-тест на COVID-19, но когда тот оказался отрицательным, обследование на этом не завершилось.

"После этого была взята кровь на глюкозу, общий анализ крови, измерена сатурация, сделана кардиограмма и измерена температура. К тому же врач отправлял наблюдательницу "Опоры" на рентген, но, после ее отказа сделать это, не настаивал", - отмечается в сообщении.

Как следствие, наблюдательница пропустила утреннее заседание комиссии.

"Действующее законодательство не устанавливает обязанность проходить официальным наблюдателям такое тестирование для наблюдения на спецучастках, а лишь рекомендует", - обращает внимание "Опора".

Напомним, в Кривом Роге сегодня проходит повторное голосование на выборах городского головы.

За пост соревнуются кандидат от "Слуги народа" - гендиректор ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - советник мэра Кривого Рога Константин Павлов.

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