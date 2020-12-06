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Espreso.tvМирТрамп объявил о начале вакцинации от COVID-19 в США

Трамп объявил о начале вакцинации от COVID-19 в США


фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе в Соединенных Штатах начнется вакцинация от коронавируса

Об этом сообщает Business-Standard .

По словам Трампа, вакцинация от COVID-19 начнется в США на следующей неделе.

"Она начнется на следующей неделе, мы начнем вакцинировать", - сказал Трамп.

Ранее американская компания Moderna, а также Pfizer и BioNTech подали регулятору США заявки на использование своей вакцины в стране.

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