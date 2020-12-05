Степанов рассказал, когда Украина получит первые 8 млн доз вакцины от коронавируса

5 декабря, 2020, 11:33

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 8 млн доз вакцины от COVID-19 поступят в Украину весной 2021 года

Об этом Степанов заявил на брифинге в Киеве, сообщает Минздрав в facebook.

По словам Степанова, накануне он подписал документы, согласно которым Украина получит 8 млн доз вакцины.

"Вчера я подписал важные технические документы с альянсом GAVI, это наша инициатива COVAX, согласно которому мы должны получить 8 млн доз вакцин, которые придут в Украину для вакцинации", - сказал Степанов.

Он отметил, что ожидается, что вакцина должна поступить в Украину весной 2021 года.

"Сроки сейчас еще уточняются, но мы рассчитываем, что это будет конец первого - начало второго квартала. Это наше желание и мы на этом акцент, когда общаемся с представителями этой глобальной инициативы", - сообщил Степанов.

Он добавил, что Минздрав сейчас находится на финальной стадии подписания документов с другими производителями вакцин.

Напомним, 4 декабря Максим Степанов заявил, что 20 млн украинцев, находящихся в группе риска, вакцинируют от COVID-19 бесплатно.

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