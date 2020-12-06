Сын Шумахера стал чемпионом мира в Формуле-2

6 декабря, 2020, 16:50

Сын легендарного немецкого автогонщика Михаэля Шумахера - Мик Шумахер - выиграл чемпионат мира по автогонкам Формула-2

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В воскресенье, 6 декабря, в Бахрейне на автодроме "Сахир" состоялась заключительная гонка сезона в Формуле-2. Она сложилась неудачно для претендентов на титул - Мика Шумахера и его главного конкурента британца Каллума Айлотта.

Мик Шумахер в ходе гонки столкнулся с проблемами с шинами и был вынужден заехать на пит-стоп для смены резины. В результате немец финишировал лишь 18-м.

Это дало шанс Айлотту всерьез претендовать на титул, однако британец также столкнулся с аналогичными трудностями и потерял много позиций, придя к финишу лишь на 10-й позиции.

Это позволило 21-летнему Мику Шумахеру стать чемпионом серии 2020 года.

Напомним, 2 декабря сын семикратного чемпиона мира по автогонкам Формула-1 немца Михаэля Шумахера, Мик Шумахер подписал контракт с командой "Хаас" .

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