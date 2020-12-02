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Espreso.tvСпортСын Шумахера подписал контракт с командой Формулы-1

Сын Шумахера подписал контракт с командой Формулы-1


фото: Getty Images
Сын семикратного чемпиона мира по автогонкам Формула-1 немца Михаэля Шумахера, Мик Шумахер, подписал контракт с командой "Хаас"

Об этом сообщает Motorsport.

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера подписал контракт с американской командой "Хаас" и со следующего сезона будет выступать в Формуле-1.

В нынешнем сезоне 21-летний Мик Шумахер соревнуется в Формуле-2 и лидирует в чемпионате мира.

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