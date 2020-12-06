SpaceX запустил к МКС грузовой корабль Cargo Dragon
Об этом сообщает Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космического пространства - NASA.
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту Cargo Dragon с грузами для МКС. Это был первый запуск второй версии беспилотного корабля Dragon. Новый корабль может доставлять на 20% больше груза, чем первая версия Dragon, и автоматически состыковываться с МКС.
Запуск был осуществлен в 18:17 по киевскому времени. В 18:28 корабль начал самостоятельный полет и взял курс на МКС. Первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на плавучую платформу.
На МКС уже находится Crew Dragon - пилотируемый корабль SpaceX, который прибыл на станцию в ноябре. Беспилотный Cargo Dragon доставит на МКС оборудование, провизию и подарки для экипажа.
LAUNCH SUCCESS!- NASA (@NASA) December 6, 2020
The latest @SpaceX Dragon resupply spacecraft is now on its way to the @Space_Station with more than 6,400 pounds of science investigations and a shiny new airlock ! https://t.co/ew1cJJ2dhd pic.twitter.com/ftfpRUlYhm
- Напомним, 5 декабря SpaceX перенес запуск грузового корабля Cargo Dragon к Международной космической станции.
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