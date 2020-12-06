.
 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирSpaceX запустил к МКС грузовой корабль Cargo Dragon

SpaceX запустил к МКС грузовой корабль Cargo Dragon

Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск к Международной космической станции грузового корабля Cargo Dragon

Об этом сообщает Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космического пространства - NASA.

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту Cargo Dragon с грузами для МКС. Это был первый запуск второй версии беспилотного корабля Dragon. Новый корабль может доставлять на 20% больше груза, чем первая версия Dragon, и автоматически состыковываться с МКС.

Запуск был осуществлен в 18:17 по киевскому времени. В 18:28 корабль начал самостоятельный полет и взял курс на МКС. Первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на плавучую платформу.

На МКС уже находится Crew Dragon - пилотируемый корабль SpaceX, который прибыл на станцию в ноябре. Беспилотный Cargo Dragon доставит на МКС оборудование, провизию и подарки для экипажа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 декабря, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать