SpaceX запустил к МКС грузовой корабль Cargo Dragon

6 декабря, 2020, 20:53

Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск к Международной космической станции грузового корабля Cargo Dragon

Об этом сообщает Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космического пространства - NASA.

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту Cargo Dragon с грузами для МКС. Это был первый запуск второй версии беспилотного корабля Dragon. Новый корабль может доставлять на 20% больше груза, чем первая версия Dragon, и автоматически состыковываться с МКС.

Запуск был осуществлен в 18:17 по киевскому времени. В 18:28 корабль начал самостоятельный полет и взял курс на МКС. Первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на плавучую платформу.

На МКС уже находится Crew Dragon - пилотируемый корабль SpaceX, который прибыл на станцию в ноябре. Беспилотный Cargo Dragon доставит на МКС оборудование, провизию и подарки для экипажа.

LAUNCH SUCCESS!



The latest @SpaceX Dragon resupply spacecraft is now on its way to the @Space_Station with more than 6,400 pounds of science investigations and a shiny new airlock ! https://t.co/ew1cJJ2dhd pic.twitter.com/ftfpRUlYhm - NASA (@NASA) December 6, 2020

Напомним, 5 декабря SpaceX перенес запуск грузового корабля Cargo Dragon к Международной космической станции.

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