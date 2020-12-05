SpaceX отменила старт грузового корабля к МКС

5 декабря, 2020, 20:09

Американская компания SpaceX перенесла запуск грузового корабля Cargo Dragon к Международной космической станции

Об этом сообщила компания SpaceX в twitter.

Запуск перенесен на сутки в связи с неблагоприятными погодными условиями. По данным метеопрогноза ВВС США, они лишь на 50% способствовали запуску. В частности, из-за волнения на море первой многоразовой ступени ракеты-носителя было бы трудно сделать управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу в Атлантике.

Запуск с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX планируется осуществить 6 декабря в 11:30 по времени восточного побережья США на мысе Канаверал во Флориде. Погодные условия будут уже на 70% способствовать запуску.

Плавучая платформа-дрон Of course I Still Love You уже находится в Атлантике за 623 км от космодрома в ожидании старта ракеты.

Cargo Dragon доставит на МКС около 3 тонн продовольствия, а также оборудование и материалы для проведения научных экспериментов экипажем станции.

Due to poor weather in the recovery area for today's attempt, now targeting Sunday, December 6 at 11:17 am EST for launch of CRS-21 - SpaceX (@SpaceX) December 5, 2020

Напомним, 17 ноября американский космический корабль Crew Dragon-1 компании SpaceX с астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции.

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