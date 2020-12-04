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"Без третьей стадии испытания": Степанов заявил, что российской вакцины от COVID-19 не существует

Украина не ведет переговоров по закупке вакцины от коронавируса в России

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире Украины 24 .

"Относительно российской вакцины - я говорил неоднократно, что не существует на сегодняшний день российской вакцины. Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию - то не о чем говорить. Третья стадия - самая большая, при которой испытывается вакцина, в том числе с точки зрения ее безопасности ", - сказал он.

Степанов добавил, что Украина ведет переговоры с такими производителями как Pfizer и Moderna.

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"Я постоянно встречаюсь с нашими послами, мы поднимали вопрос вакцинации, в том числе меня интересовал вопрос покупки вакцин в американских компаниях и находились на третьей стадии клинических испытаний, это прежде всего Pfizer и Moderna, с которыми мы ведем переговоры", - заявил министр .

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