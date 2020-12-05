В Киеве за сутки на коронавирус заболел 1541 человек

5 декабря, 2020, 12:56

В столице 4 декабря зафиксировано 1541 новый случай заболевания COVID-19, 15 - летальные

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebоok.

По его словам, 1541 больного коронавирус обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 15 человек. Всего коронавирус унес жизни 1410 киевлян.

"В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 113 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в столице за сутки 523 человека. Всего коронавирус преодолели 25 108 жителей Киева", - написал Кличко.

Он добавил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 283, в Дарницком - 253. Но в Деснянском районе - 239.

Напомним, 4 декабря в Украине было выявлено 13 825 новых случаев заболевания коронавирусом.

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