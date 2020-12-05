В Украине за сутки зафиксировано 13 825 новых случаев COVID-19

5 декабря, 2020, 08:24

4 декабря в Украине выявлено 13 825 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в facebook.

За минувшие сутки коронавирус обнаружили в 13 825 человек, зафиксировано 226 летальных случаев, 14 724 пациента выздоровели.

Лаборатории в сутки сделали 67533 тестирований: 44538 методом ПЦР и 22295 ИФА-тестов. За все время сделали 4746772 ПЦР исследований. В больницу попали 1504 человека.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской областях (995).

Всего за время пандемии в Украине заболело 801 716 человек, из них 412 533 выздоровели, летальных случаев - 13421.

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