В 2021 году миру грозит крупнейший за 75 лет гуманитарный кризис, - ООН

5 декабря, 2020, 10:10

В Организации объединенных наций предупредили, что в 2021 году мир столкнется с самым крупным за 75 лет гуманитарным кризисом

Об этом на специальном заседании Генассамблеи ООН заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, сообщает DW .

"2021 год в буквальном смысле будет катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе", - сказал Бизли.

По его словам, десятки стран встали перед угрозой голода, из-за пандемии количество людей, которые могут умереть от голода, выросла с прогнозируемых 135 млн до 270 млн.

"В следующем году мы не сможем профинансировать все программы, поэтому нам придется расставлять приоритеты. Поскольку мы потратили $ 19 трлн, денег на преодоление гуманитарного кризиса может и не быть в 2021 году. Мы видим экономическое падение, а потребности выросли вдвое", - добавил глава Всемирной продовольственной программы.

Он призвал мировых лидеров и международные организации уделить внимание финансированию борьбы с голодом.

Напомним, 17 ноября генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что из-за неблагоприятной ситуации с продовольствием на грани голода рискуют оказаться 130 млн человек .

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