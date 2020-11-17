До конца 2020 года на грани голода могут оказаться 130 млн человек, - генсек ООН

17 ноября, 2020, 14:47

Из-за неблагоприятной ситуации с продовольствием в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом до конца 2020 года на грани голода рискуют оказаться 130 млн человек

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в Twitter .

По его словам, голод "это безобразие в мире изобилия" и заметил, что голод растет снова.

"В ситуации, когда 130 млн человек рискуют оказаться на грани истощения до конца 2020 года, Всемирная продовольственная программа продолжает играть жизненно важную роль в качестве поставщика пищевых продуктов и продовольствия, а также надежды", - отметил Гутерреш.

Отметим, Всемирная продовольственная программа является крупнейшей гуманитарной организацией под эгидой ООН, которая занимается борьбой с голодом и способствует продовольственной безопасности.

Hunger is an outrage in a world of plenty.



As 130 million more people risk being pushed to the brink of starvation by the end of 2020, @WFP will continue playing a vital role, as a provider of food, nutrition and hope. https://t.co/SNgSAlfcTQ pic.twitter.com/4s9MgDobMS - António Guterres (@antonioguterres) November 16, 2020

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировое сообщество проваливает испытание коронавирусом COVID-19.

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