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Espreso.tvМирДо конца 2020 года на грани голода могут оказаться 130 млн человек, - генсек ООН

До конца 2020 года на грани голода могут оказаться 130 млн человек, - генсек ООН


фото: reuters
Из-за неблагоприятной ситуации с продовольствием в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом до конца 2020 года на грани голода рискуют оказаться 130 млн человек

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в Twitter .

По его словам, голод "это безобразие в мире изобилия" и заметил, что голод растет снова.

"В ситуации, когда 130 млн человек рискуют оказаться на грани истощения до конца 2020 года, Всемирная продовольственная программа продолжает играть жизненно важную роль в качестве поставщика пищевых продуктов и продовольствия, а также надежды", - отметил Гутерреш.

Отметим, Всемирная продовольственная программа является крупнейшей гуманитарной организацией под эгидой ООН, которая занимается борьбой с голодом и способствует продовольственной безопасности.

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