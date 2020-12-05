Тихановская призвала США ввести санкции против Беларуси

5 декабря, 2020, 21:44

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала США ввести санкции против режима Александра Лукашенко

Об этом Тихановская написала в колонке для Washington Post.

В частности, она призвала Сенат США принять закон, расширяющий полномочия по санкциям в отношении Беларуси.

"Мы нуждаемся в большей помощи от США, даже в этот сложный переходный период. Я призываю конгресс США в оперативном порядке принять законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси", - написала Тихановська.

5 декабря стало известно, что Евросоюз не исключает возможности создания международного трибунала из-за подавления режимом Александра Лукашенко протестов в Беларуси.

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