.
 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирТрамп уже потратил на обжалование результатов выборов $ 9 млн

Трамп уже потратил на обжалование результатов выборов $ 9 млн


фото: Reuters
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп потратил на обжалование результатов президентских выборов в США около $ 9 млн

Об этом сообщает Bloomberg .

Избирательный штаб Дональда Трампа обнародовал отчет, согласно которому около $ 9 млн было потрачено на попытки обжаловать результаты выборов в судах некоторых штатов.

Потраченные в период с 15 октября по 23 ноября $ 8,8 млн классифицируются как расходы, связанные с пересчетом.

Больше штаб заплатил за пересчет голосов в Висконсине - $ 3 млн, что в результате увеличило лидерство демократа Джо Байдена на 87 голосов.

Почти $ 2,3 млн пошло на юристов и консультантов. Еще $ 2,2 млн пошло на рекламные сообщения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 декабря, 2020 суббота

4 декабря, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать