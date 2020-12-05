Трамп уже потратил на обжалование результатов выборов $ 9 млн
5 декабря, 2020, 10:29
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп потратил на обжалование результатов президентских выборов в США около $ 9 млн
Об этом сообщает Bloomberg .
Избирательный штаб Дональда Трампа обнародовал отчет, согласно которому около $ 9 млн было потрачено на попытки обжаловать результаты выборов в судах некоторых штатов.
Потраченные в период с 15 октября по 23 ноября $ 8,8 млн классифицируются как расходы, связанные с пересчетом.
Больше штаб заплатил за пересчет голосов в Висконсине - $ 3 млн, что в результате увеличило лидерство демократа Джо Байдена на 87 голосов.
Почти $ 2,3 млн пошло на юристов и консультантов. Еще $ 2,2 млн пошло на рекламные сообщения.
- Напомним, 18 ноября избирательная комиссия штата Висконсин согласилась на пересчет голосов на выборах президента США по требованию Дональда Трампа на двух округах.
- Впоследствии, пересчет голосов на президентских выборах США в штате Висконсин подтвердил, что демократ Джо Байден победил действующего главу Белого дома Дональда Трампа.
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