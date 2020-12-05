Трамп уже потратил на обжалование результатов выборов $ 9 млн

5 декабря, 2020, 10:29

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп потратил на обжалование результатов президентских выборов в США около $ 9 млн

Об этом сообщает Bloomberg .

Избирательный штаб Дональда Трампа обнародовал отчет, согласно которому около $ 9 млн было потрачено на попытки обжаловать результаты выборов в судах некоторых штатов.

Потраченные в период с 15 октября по 23 ноября $ 8,8 млн классифицируются как расходы, связанные с пересчетом.

Больше штаб заплатил за пересчет голосов в Висконсине - $ 3 млн, что в результате увеличило лидерство демократа Джо Байдена на 87 голосов.

Почти $ 2,3 млн пошло на юристов и консультантов. Еще $ 2,2 млн пошло на рекламные сообщения.

Напомним, 18 ноября избирательная комиссия штата Висконсин согласилась на пересчет голосов на выборах президента США по требованию Дональда Трампа на двух округах.

Впоследствии, пересчет голосов на президентских выборах США в штате Висконсин подтвердил, что демократ Джо Байден победил действующего главу Белого дома Дональда Трампа.

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