Космический корабль Crew Dragon-1 пристыковался к МКС - SpaceX
17 ноября, 2020, 07:39
Американский космический корабль Crew Dragon-1 компании SpaceX с астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции
Об этом SpaceX сообщила в Twitter.
"Пристыковка подтверждена - Crew Dragon прибыл на космическую станцию!" - говорится в сообщении.
В экипаж Crew Dragon-1 вошли астронавты NASA Майк Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногучи.
Планируется, что астронавты будут работать на МКС полгода и, в частности, исследовать влияние космических условий на растения и человеческий организм.
Docking confirmed - Crew Dragon has arrived at the @space_station !- SpaceX (@SpaceX) November 17, 2020
- Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX отправила на МКС команду астронавтов Crew Dragon-1 ракетой Falcon 9. Этот запуск является первым из трех запланированных на 2020-2021 годы рейсов Dragon.
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