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Espreso.tvОбществоКосмический корабль Crew Dragon-1 пристыковался к МКС - SpaceX

Космический корабль Crew Dragon-1 пристыковался к МКС - SpaceX

Американский космический корабль Crew Dragon-1 компании SpaceX с астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции

Об этом SpaceX сообщила в Twitter.

"Пристыковка подтверждена - Crew Dragon прибыл на космическую станцию!" - говорится в сообщении.

В экипаж Crew Dragon-1 вошли астронавты NASA Майк Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногучи.

Планируется, что астронавты будут работать на МКС полгода и, в частности, исследовать влияние космических условий на растения и человеческий организм.

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