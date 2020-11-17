Космический корабль Crew Dragon-1 пристыковался к МКС - SpaceX

17 ноября, 2020, 07:39

Американский космический корабль Crew Dragon-1 компании SpaceX с астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции

Об этом SpaceX сообщила в Twitter.

"Пристыковка подтверждена - Crew Dragon прибыл на космическую станцию!" - говорится в сообщении.

В экипаж Crew Dragon-1 вошли астронавты NASA Майк Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногучи.

Планируется, что астронавты будут работать на МКС полгода и, в частности, исследовать влияние космических условий на растения и человеческий организм.

Docking confirmed - Crew Dragon has arrived at the @space_station ! - SpaceX (@SpaceX) November 17, 2020 Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX отправила на МКС команду астронавтов Crew Dragon-1 ракетой Falcon 9. Этот запуск является первым из трех запланированных на 2020-2021 годы рейсов Dragon.

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