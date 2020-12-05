Промоутер Ломаченко дал неожиданный прогноз на бой Джошуа - Пулев

5 декабря, 2020, 22:49

Промоутер Боб Арум заявил, что болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев отберет чемпионские титулы у британца Энтони Джошуа

Об этом сообщает Betway Insider

По словам Боба Арума, который является промоутером украинца Василия Ломаченко и Кубрата Пулева, болгарский супертяжеловес воспользуется недостатками британца и создаст сенсацию.

"У Джошуа большая уязвимость, из-за которой Пулев его нокаутирует. Одно дело - боксировать и бегать вокруг ринга, напоминая второго Мохаммеда Али, когда ты дерешься с толстым Энди Руисом. Но поединок с готовым Пулевым, который находится в отличной форме и является хорошим боксером, - это другая история", - сказал Арм.

Он заявил, что Пулев готов составить конкуренцию Джошуа и в плане боксерских навыков.

"У него будет возможность поймать Энтони и отправить в нокаут. Пулев очень сильный, он прошел хорошую школу, так что Джошуа не сможет бегать и делать то же самое, что в реванше с Руисом. Пулев может загнать Джошуа в угол и вынести его. Поэтому я верю, что Кубрат не только победит, но сделает это нокаутом", - заверил Арум.

Джошуа является чемпионом мира по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Тайсон Фьюри владеет поясом WBC (Всемирного боксерского совета).

12 декабря в Лондоне он встретится с Кубратом Пулевым.

Напомним, 3 декабря Джошуа заявил, что его первым соперником в 2021 году, вероятно, станет украинец Александр Усик, а не соотечественник Тайсон Фьюри.

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