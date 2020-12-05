Промоутер Ломаченко дал неожиданный прогноз на бой Джошуа - Пулев
Об этом сообщает Betway Insider
По словам Боба Арума, который является промоутером украинца Василия Ломаченко и Кубрата Пулева, болгарский супертяжеловес воспользуется недостатками британца и создаст сенсацию.
"У Джошуа большая уязвимость, из-за которой Пулев его нокаутирует. Одно дело - боксировать и бегать вокруг ринга, напоминая второго Мохаммеда Али, когда ты дерешься с толстым Энди Руисом. Но поединок с готовым Пулевым, который находится в отличной форме и является хорошим боксером, - это другая история", - сказал Арм.
Он заявил, что Пулев готов составить конкуренцию Джошуа и в плане боксерских навыков.
"У него будет возможность поймать Энтони и отправить в нокаут. Пулев очень сильный, он прошел хорошую школу, так что Джошуа не сможет бегать и делать то же самое, что в реванше с Руисом. Пулев может загнать Джошуа в угол и вынести его. Поэтому я верю, что Кубрат не только победит, но сделает это нокаутом", - заверил Арум.
Джошуа является чемпионом мира по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Тайсон Фьюри владеет поясом WBC (Всемирного боксерского совета).
12 декабря в Лондоне он встретится с Кубратом Пулевым.
- Напомним, 3 декабря Джошуа заявил, что его первым соперником в 2021 году, вероятно, станет украинец Александр Усик, а не соотечественник Тайсон Фьюри.
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