Джошуа заявил, что его следующим соперником станет Усик

3 декабря, 2020, 10:31

Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что его первым соперником в 2021 году, вероятно, станет украинец Александр Усик, а не соотечественник Тайсон Фьюри

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Джошуа, сейчас более вероятной выглядит его встреча с Александром Усиком, чем бой за титул абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри.

"Я не знаю, что произойдет в 2021 году, но если бы мне пришлось поставить деньги, то я поставил бы на бой с Усиком. Он со мной в одной команде Matchroom Boxing. И его слова никогда не расходятся с делом. Усик заявил, что побьет бьется с Дереком Чисорой, и провел с ним бой. Появились слухи о том, что он видбоксуе с Чеззом Уизерспуном, и да, действительно, он отбоксировал с ним. Я предпочитаю иметь дело с теми, кто настроен серьезно ", - сказал Джошуа.

Вместе с тем он отметил, что поведение Фьюри является непредсказуемым, поэтому с ним сложно договариваться.

"Что я вижу, когда смотрю на Фьюри? Потрясающе талантливого боксера. Но мы никогда не знаем, что он выкинет в следующую минуту. Мы никогда не знаем, он вернется или уйдет. Я не знаю, какие у него планы. Я не знаю, собирается ли он драться с Деонтеем Уайлдером или нет. Я не знаю, собирается ли он боксировать с агит Кабайелом или уже передумал ", - возмутился Джошуа.

Он добавил, что если Фьюри будет настроен серьезно, то бой за титул абсолютного чемпиона мира состоится.

"Я хочу протестировать себя в бою с ним. У него реально высокий боксерский IQ. И мне интересно, как я с этим справлюсь. Я готов. Но я не знаю, когда он будет готов к этому. А это совсем другая история", - констатировал Джошуа.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации). Джошуа является чемпионом мира по версиям WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Тайсон Фьюри владеет поясом WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 3 декабря Александр Усик заявил, что не откажется от статуса обязательного претендента на титул WBO , которым владеет Джошуа.

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