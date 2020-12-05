Кремль делает все для того, чтобы Украина не стала государством, - Пол Гобл

5 декабря, 2020, 18:08

Российское влияние на политические процессы в Украине даже больше, чем мы могли ожидать

Об этом заявил бывший спецсоветник государственного секретаря США Пол Гобл в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале Еспресо.TV

Пол Гобл считает, что Кремль через олигархов и работников Офиса президента делает все, чтобы Украина не стала мощной европейской державой и имеет четкую стратегию по уничтожению украинской государственности в целом.

"Российское влияние на политические процессы в Украине очень большок. Даже проукраинские и проевропейские политики Украины не имеют представления насколько это влияние является разрушительной силой по уничтожению государственности в стране. Кремль четко и последовательно, руками олигархов и работников Офиса президента, проводит реваншистскую политику. На Западе об этом прекрасно знают. Но до тех пор, пока украинская власть не уничтожит работу пятой колонны в стране, западные партнеры активной помощи Украине не предоставят", - добавил бывший спецсоветник государственного секретаря США.

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