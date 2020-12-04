Шмыгаль заявил, что транспорт при более жестком карантине останавливать не будут

4 декабря, 2020, 11:01

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что при условии усиления карантина транспорт будет работать

Об этом он сказал на час вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.

"Будет ли работать транспорт? Да, будет работать. И авиакомпании, и железная дорога, и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком карантинном ограничении. Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения этой пандемии", - подчеркнул Шмыгаль .

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Он добавил, что правительство планирует представить планы по усилению карантина 9 декабря на своем заседании.