Венедиктова предлагает лишить Раду возможности увольнять генпрокурора

4 декабря, 2020, 08:57

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова предлагает принять закон, который бы лишил права Верховной Рады увольнять генпрокурора

Об этом она заявила в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"У меня есть хорошая идея законопроекта. У нас действительно должен быть независимый генеральный прокурор. Президент должен вынести кандидатуру в зал, а парламент должен поддержать эту кандидатуру, а снять по политическим мотивам не может.", - сказала Венедиктова.

Читайте также: Венедиктова сорвала операцию НАБУ по задержанию заместителя Ермака Татарова, - Бутусов

Генпрокурор заверила, что законопроект в случае принятия не будет действовать на ее срок.

"Я не себя буду цементировать, а уже следующего генерального прокурора. Думаю, что в принципе такая идея может быть поддержана", - подытожила Венедиктова.