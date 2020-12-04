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Венедиктова предлагает лишить Раду возможности увольнять генпрокурора


фото: Інтерфакс-Україна
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова предлагает принять закон, который бы лишил права Верховной Рады увольнять генпрокурора

Об этом она заявила в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"У меня есть хорошая идея законопроекта. У нас действительно должен быть независимый генеральный прокурор. Президент должен вынести кандидатуру в зал, а парламент должен поддержать эту кандидатуру, а снять по политическим мотивам не может.", - сказала Венедиктова.

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Генпрокурор заверила, что законопроект в случае принятия не будет действовать на ее срок.

"Я не себя буду цементировать, а уже  следующего генерального прокурора. Думаю, что в принципе такая идея может быть поддержана", - подытожила Венедиктова.

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