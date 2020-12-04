Вакцина Moderna от коронавируса защищает от болезни минимум три месяца, - разработчики
4 декабря, 2020, 08:22
Вакцина Moderna от COVID-19 заставляет иммунную систему вырабатывать антитела, которые действуют как минимум три месяца
Об этом сообщает France 24 со ссылкой на исследователей Национального института аллергии и инфекционных болезней, которые принимали участие в разработке препарата.
Ученые заявили, что антитела "со временем уменьшились, но оставались мощными через 3 месяца после прививки".
Вакцину вводят в две инъекции с интервалом в 28 дней.
Директор института Энтони Фауци заявил, что вероятно, что иммунная система запомнит вирус, если позже будет повторно подвержена воздействию, а затем произведет новые антитела.
- Вакцины Pfizer и Moderna от COVID-19 могут быть доступными для граждан Соединенных Штатов Америки к Рождеству.
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