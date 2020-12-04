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Espreso.tvОбществоВакцина Moderna от коронавируса защищает от болезни минимум три месяца, - разработчики

Вакцина Moderna от коронавируса защищает от болезни минимум три месяца, - разработчики


фото: ITC
Вакцина Moderna от COVID-19 заставляет иммунную систему вырабатывать антитела, которые действуют как минимум три месяца

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на исследователей Национального института аллергии и инфекционных болезней, которые принимали участие в разработке препарата.

Ученые заявили, что антитела "со временем уменьшились, но оставались мощными через 3 месяца после прививки".

Вакцину вводят в две инъекции с интервалом в 28 дней.

Директор института Энтони Фауци заявил, что вероятно, что иммунная система запомнит вирус, если позже будет повторно подвержена воздействию, а затем произведет новые антитела.

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