Вакцины Pfizer и Moderna могут быть доступными для США к Рождеству
30 ноября, 2020, 16:11
Вакцины Pfizer и Moderna от COVID-19 могут быть доступны для граждан Соединенных Штатов Америки к Рождеству
Об этом заявил министр здравоохранения США Алекс Азар, передает Reuters.
По словам Азара, на совещании с губернаторами с участием вице-президента Майка Пенса обсудят эти вакцины и то, какие группы людей будут вакцинировать в первую очередь.
Заявление прозвучало после того, как компания Moderna Inc. стала вторым производителем, который может получить разрешение на выпуск вакцины в США.
- Напомним, 28 ноября американская авиакомпания United Airlines начала доставку вакцины от коронавируса производства Pfizer в страны Евросоюза и США.
- Эффективность вакцины от COVID-19 американской компании Moderna составила 94,1%, при тяжелых случаях заболевания - 100%.
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