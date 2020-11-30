Вакцины Pfizer и Moderna могут быть доступными для США к Рождеству

30 ноября, 2020, 16:11

Вакцины Pfizer и Moderna от COVID-19 могут быть доступны для граждан Соединенных Штатов Америки к Рождеству

Об этом заявил министр здравоохранения США Алекс Азар, передает Reuters.

По словам Азара, на совещании с губернаторами с участием вице-президента Майка Пенса обсудят эти вакцины и то, какие группы людей будут вакцинировать в первую очередь.

Заявление прозвучало после того, как компания Moderna Inc. стала вторым производителем, который может получить разрешение на выпуск вакцины в США.

Напомним, 28 ноября американская авиакомпания United Airlines начала доставку вакцины от коронавируса производства Pfizer в страны Евросоюза и США.

Эффективность вакцины от COVID-19 американской компании Moderna составила 94,1%, при тяжелых случаях заболевания - 100%.

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