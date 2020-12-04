В МИДе назвали дату ожидаемого вступления Украины в НАТО

4 декабря, 2020, 16:29

По словам заместителя министра иностранных дел Эмине Джапаровой, Украина видит себя членом НАТО уже в 2030 году

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в видеообращении на Facebook.

Заместитель министра прокомментировала экспертный доклад «НАТО-2030: Объединенные ради новой эры" и отметила привлечение Украины к обсуждению вопросов укрепления политического веса Альянса в рамках концепции НАТО-2030.

Также заместитель министра акцентировала внимание на подтверждении в докладе верности Североатлантического альянса "политике открытых дверей" с целью усиления Восточного фланга НАТО и наращивания взаимодействия с восточными партнерами, в частности Украиной и Грузией.

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"Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноценным членом Альянса", - отметила Джапарова.

По ее словам, в этом контексте предоставления Украине Плана действий по членству станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий с целью достижения критериев членства.

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