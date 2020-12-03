Украина готова увеличить свой вклад в операции НАТО, - Таран

3 декабря, 2020, 12:43

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил о готовности включить украинский флагман "Гетьман Сагайдачный" к патрулированию в Средиземном море

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран во время брифинга для послов, военных атташе стран НАТО и представителей офиса НАТО, передает пресс-служба Минобороны .

"Вооруженные Силы Украины готовы увеличить национальные взносы в операции НАТО и привлекаться к планированию операций Альянса по урегулированию кризисов на ранних этапах", - отметил министр.

По его словам, развивая практическое сотрудничество в рамках Программы расширенных возможностей НАТО (EOP), Украина стремится увеличить свой вклад в деятельность НАТО и достичь максимального уровня совместимости.

"Присоединившись к Программе расширенных возможностей НАТО, стремимся расширить горизонты нашего партнерства с НАТО, осознавая, что это" улица с двусторонним рухомˮ: имеем лучшие возможности, но одновременно и обязательства для достижения общих целей ", - подчеркнул глава Минобороны.

Министр подчеркнул, что Украина является первой страной среди партнеров НАТО, которая присоединились к Силам реагирования НАТО (NRF). С 2010 года подразделения Вооруженных Сил Украины дежурят в Силах реагирования НАТО. Украина уже задекларировала оперативно-тактическую группу специального назначения и один транспортный самолет Ил-76 в NRF-2021.

Министр обороны заверил, что, даже в условиях российской агрессии, Украина есть и будет надежным партнером Альянса, который принимает участие в операциях под руководством НАТО в Косово и Афганистане.

В следующем году Военно-Морские Силы Украины планируют присоединиться к операции "Морской охоронецьˮ в Средиземном море двумя патрульными катерами типа "Islandˮ, полученными от США в рамках безопасности пакета помощи, а в 2023 году привлечь к участию в операции флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный ".

Совместно с Министерством иностранных дел Украины оборонное ведомство принимает меры для направления в 2021 году двух представителей ВС Украины в Миссии НАТО в Ираке.

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