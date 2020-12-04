В Киеве за сутки от коронавируса умерли 26 человек, заболели - 1374

4 декабря, 2020, 12:38

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в столице за минувшие сутки обнаружили 1374 больных коронавирусом

Об этом он сообщил в Telegram.

"26 человек - умерли. Всего за период пандемии в столице 1395 летальных случаев от коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 76 750. Заболели: 794 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, 498 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 33 девочки от года до 17 лет и 49 мальчиков от четырех месяцев до 16 лет ", - написал мэр.

Заболели в том числе и 78 медиков. В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 79 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки - 310 человек. Всего коронавирус преодолели 24 585 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 219, Соломенском - 213 и в Голосеевском районе - 156 случаев.

Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечится 2131 больной коронавирусом. Из них 19 детей. 1158 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получает 1401 человек. Под аппаратами ИВЛ - 31 больной.

По состоянию на 4 декабря в Украине зафиксировано 787 891 случай заражения коронавирусом COVID-19.

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