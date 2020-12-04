В Украине от COVID-19 в течение суток умерло 235 человек, 15 131 человек заразился
4 декабря, 2020, 08:38
По состоянию на утро пятницы, 4 декабря, в Украине зафиксирован 787 891 случай заражения коронавирусом COVID-19, из них 13 195 - летальные, 397809 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
В течение суток 3 декабря был зафиксирован 15131 случай коронавируса (из них дети - 649, медработники - 681), 235 пациентов умерли, 13383 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 76750 случаев;
- Винницкая область - 18 271 случай;
- Волынская область - 25 465 случаев;
- Днепропетровская область - 42224 случаи;
- Донецкая область - 24 595 случаев;
- Житомирская область - 31 183 случая;
- Закарпатская область - 24 067 случаев;
- Запорожская область - 34 721 случай;
- Ивано-Франковская область - 38 588 случаев;
- Киевская область - 41 415 случаев;
- Кировоградская область - 5888 случаев;
- Луганская область - 6726 случаев;
- Львовская область - 48 819 случаев;
- Николаевская область - 20 358 случаев;
- Одесская область - 49 131 случай;
- Полтавская область - 24 532 случая;
- Ровенская область - 32 702 случая;
- Сумская область - 32 080 случаев;
- Тернопольская область - 29 007 случаев;
- Харьковская область - 58 030 случаев;
- Херсонская область - 11 398 случаев;
- Хмельницкая область - 31 412 случаев;
- Черкасская область - 25 492 случая;
- Черновицкая область - 34 710 случаев;
- Черниговская область - 20 327 случаев.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1374), Днепропетровской (1258), Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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