Стало известно, где украинцы смогут посмотреть чемпионат мира по футболу

4 декабря, 2020, 17:37

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал о трансляции чемпионата мира-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал "Большой футбол".

По словам Денисова, права на показ ЧМ-2022 будут принадлежать "UA: Первый", а по сублицензии транслятором выступят телеканалы "Футбол" и "Украина".

"Права на показ чемпионата мира 2022 года, в частности, будут принадлежать "UA: Первый", то есть НТКУ. Они всегда правообладатель, здесь история без тендера. Есть Европейский вещательный союз, у них долгосрочный контракт с ФИФА, по которому они каждые 4 года транслируют чемпионат мира сами или с партнерами. в этот пакет входит и жеребьевка в квалификации. Если забегать вперед по вопросу, кто будет показывать ЧМ-2022, то у каналов "Футбол" и "Украина" с НТКУ подписан договор, согласно которому нашей компании будет предоставлена сублицензия после того, как права вступят в силу", - рассказал Александр Денисов.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Квоты конфедераций останутся на прежнем уровне: Африка, КАФ - 5, Азия, АФК - 4.5 (без учета принимающей страны), Европа, УЕФА - 13, Северная и Центральная Америка, КОНКАКАФ - 3.5, Австралия и Океания, ОФК - 0.5, Южная Америка , КОНМЕБОЛ - 4.5.

Жеребьевка квалификационного раунда состоится в понедельник, 7 декабря.

Напомним, 25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины по футболу в матче 6-го тура Лиги наций против Швейцарии.

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