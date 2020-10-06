Рада ближе к концу года может рассмотреть пролонгацию закона об особом статусе ОРДЛО, - Разумков
Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, отвечая на вопрос о том, что в декабре истекает срок действия этого закона, сообщает УНИАН.
"Альтернативные законопроекты, которые регулировали бы этот вопрос, по состоянию на сегодня в Верховной Раде не рассматривались. Если будет необходимо, если до этого времени не состоятся дополнительные встречи, не будут наработаны другие варианты выхода из этой ситуации, или не будут предложены другие законодательные инициативы от народных депутатов, от президента, то, скорее всего, этот законопроект, как и в прошлом году... Будет приниматься решение о продлении действия этого закона", - сказал Разумков.
По его мнению, "это произойдет ближе к концу года, исходя из необходимости".
Отметим, что 12 декабря 2019 года Верховная Рада приняла изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которым на один год продлил его действие - до 31 декабря 2020 года.
- Напомним, что 6 октября президент Украины Владимир Зеленский исключил проведение выборов на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей до передачи контроля над украинской-российской границей.
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