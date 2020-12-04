Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное э-декларирование

4 декабря, 2020, 13:13

Верховная Рада вернула уголовную ответственность за недостоверные данные в декларациях

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Парламентарии одобрили законопроект №4460-д о восстановлении уголовную ответственности за недостоверное декларирование.

"За" проголосовали 289 нардепов.

Согласно документу, умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (сейчас это от 1,3 до 9 млн грн - ред.) наказывается штрафом от 2,5 до 3 тыс.необлагаемых минимумов доходов граждан (42,5 до 51 тыс. грн - ред.) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Умышленное внесение субъектом декларирования недостоверных сведений от 4 тыс. прожиточных минимумов (сейчас 9 млн грн) наказывается штрафом от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов (от 51 до 85 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В свою очередь, умышленное непредставление декларации наказывается штрафом от 2,5 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.

Зеленский после срочного заседания СНБО заявил , что система э-декларирования в Украине будет работать. Позже президент призвал главу КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку .

Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру э-деклараций.

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