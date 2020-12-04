ЕС отложил проведение Совета ассоциации с Украиной, - СМИ

4 декабря, 2020, 09:30

Совет ассоциации Украина-ЕС должен был состояться в формате видеоконференции 8 декабря однако его перенесли

Об этом сообщают источники DW в ЕС.

Собеседник заявил о желании ЕС провести заседание в очном формате, когда это будет возможно.

Ранее планировалось провести Совет ассоциации в формате видеоконференции.

Такая встреча была бы неформальной, ведь в ЕС формальные заседания могут проводиться только физически. И только тогда они могут принимать решения.

На Совете ассоциации ЕС представляет верховный представитель по внешней политике и безопасности, а Украина - премьер-министр.