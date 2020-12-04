Перенос совета ассоциации Украина - ЕС: саммит состоится в феврале, - Стефанишина

4 декабря, 2020, 16:00

Украина и ЕС запланировали провести заседание Совета ассоциации с физическим участием делегаций в феврале 2021 года

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины в комментарии Liga.Net.

"С Европейским Союзом решили провести Совет ассоциации именно в формате физической встречи. Но в связи с жестким локдауном в Брюсселе, который не позволяет провести визит оффлайн, мы согласовали целесообразность его переноса на февраль 2021 года", - заявила она.

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Отмечается, что среди вопросов Совета ассоциации будут такие: начало процесса обновления Соглашения об ассоциации, заключение Соглашения об общем авиационном пространстве, обсуждение прогресса во внедрении "промышленного безвиза", диалог о привлечении Украины к реализации возможностей Европейского зеленого курса, укрепление экономической интеграции и дальнейшие шаги по выходу из кризиса, вызванного решениями Конституционного Суда.

"На следующей неделе мы вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем имеем запланированный разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи, после которого уже сможем говорить о конкретной дате заседания", - добавила Стефанишина.