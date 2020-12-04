Оккупанты дважды нарушили перемирие на Донбассе

4 декабря, 2020, 18:32

4 декабря вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное оккупанты совершили обстрел украинских позиций из запрещенного тяжелого вооружения, а именно артиллерийских систем 122-го калибра и 120-мм минометов.

Также, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Луганского вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Состояние его здоровья средней тяжести.

Напомним, 4 декабря в районе Светлодарского в результате выстрела снайпера украинский военный получил ранение.

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