В зоне ООС снайпер оккупантов ранил украинского военного

4 декабря, 2020, 12:43

4 декабря в районе Светлодарска из-за выстрела снайпера украинский военный получил ранение

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Военный находится в больнице, его состояние стабильное.

В ТКГ заявили о действиях по ситуации: направлено уведомление в СММ ОБСЕ и ССЦКК проверяет информацию о ранении

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