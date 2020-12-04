В зоне ООС снайпер оккупантов ранил украинского военного
4 декабря, 2020, 12:43
4 декабря в районе Светлодарска из-за выстрела снайпера украинский военный получил ранение
Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
Военный находится в больнице, его состояние стабильное.
В ТКГ заявили о действиях по ситуации: направлено уведомление в СММ ОБСЕ и ССЦКК проверяет информацию о ранении
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