Зеленский назначил в.и.о. главы Херсонской ОГА
3 декабря, 2020, 11:42
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Козыря временно исполняющим обязанности главы Херсонской областной государственной администрации
Об этом говорится в указе президента .
"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Херсонской областной государственной администрации на Козыря Сергея Вячеславовича", - говорится в сообщении.
Козырь с 5 сентября 2019 года работал в должности заместителя главы Херсонской ОГА по вопросам регионального развития, инфраструктуры и экологии.
С 2005 по 2019 года работал на различных должностях на шахтах.
С августа по сентябрь 2019 года был советником патронатной службы Херсонской ОГА.
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