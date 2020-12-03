Зеленский назначил в.и.о. главы Херсонской ОГА

3 декабря, 2020, 11:42

Об этом говорится в указе президента .

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Херсонской областной государственной администрации на Козыря Сергея Вячеславовича", - говорится в сообщении.

Козырь с 5 сентября 2019 года работал в должности заместителя главы Херсонской ОГА по вопросам регионального развития, инфраструктуры и экологии.

С 2005 по 2019 года работал на различных должностях на шахтах.

С августа по сентябрь 2019 года был советником патронатной службы Херсонской ОГА.

Экс-главу ОГА Юрия Гусева назначили директором государственного концерна "Укроборонпром".