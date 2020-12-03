Зеленский одобрил назначение нового председателя Укроборонпрома
3 декабря, 2020, 09:42
Президент Украины одобрил назначение Юрия Гусева новым директором государственного концерна "Укроборонпром"
Соответствующий указ Зеленский подписал 3 декабря.
"Назначить Гусева Юрия Вениаминовича генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром ", - говорится в приказе.
Отметим, с 13 июля 2019 года Юрий Гусев был председателем Херсонской областной государственной администрации.
- Напомним, 6 октября Зеленский уволил Абромавичюса с поста гендиректора концерна "Укрборонпром" и назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности.
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