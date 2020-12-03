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Зеленский одобрил назначение нового председателя Укроборонпрома

Президент Украины одобрил назначение Юрия Гусева новым директором государственного концерна "Укроборонпром"

Соответствующий указ Зеленский подписал 3 декабря.

"Назначить Гусева Юрия Вениаминовича генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром ", - говорится в приказе.

Отметим, с 13 июля 2019 года Юрий Гусев был председателем Херсонской областной государственной администрации.

  • Напомним, 6 октября Зеленский уволил Абромавичюса с поста гендиректора концерна "Укрборонпром" и назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности.

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