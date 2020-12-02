Япония будет бесплатно вакцинировать своих граждан от коронавируса

2 декабря, 2020, 13:11

Парламент страны принял решение о бесплатной вакцинации населения от коронавируса

Об этом сообщает The Japan Times.

Расходы на вакцинацию 126 млн жителей будут возмещены из государственного бюджета.

Отмечается, что страна уже заказала вакцины Pfizer для 60 млн человек и Moderna для 25 млн.

Также было заказано 120 млн доз вакцины от AstraZeneca.

Отметим, согласно статистическим данным, в Японии коронавирусом переболели более 148 тыс. человек. 2 тыс. умерли.

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