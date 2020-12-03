Кулеба в Турции представил Крымскую платформу местной крымскотатарской общине

3 декабря, 2020, 07:54

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Анкару представил Крымскую платформу крымскотатарской общине Турции

Об этом сообщает "Укринформ" .

"Крымская платформа будет иметь несколько уровней. Будет уровень представителей правительств, парламентов, экспертной среды и будет уровень общественной дипломатии, так как цель Крымской платформы - объединить все силы, независимо от их официального статуса, которые готовы работать над деоккупации Крыму", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул важность успешного проведения саммита инаугурации Крымской платформы для вывода темы Крыму в приоритеты международной политики.

"Для нас критически важно иметь очень успешный старт платформы. Поэтому тщательно подходим к саммиту инаугурации платформы и будем благодарны за вашу поддержку как можно более активной и глубокой участия Турции в этой платформе", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что Кулеба во время участия в специальной сессии глав МИД стран-членов НАТО попросил проводить больше учений Альянса в Украине .

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