В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 30 человек
3 декабря, 2020, 11:04
В столице 75 376 зафиксированных случаев COVID-19
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.
1364 человек заболело за прошедшие сутки.
30 человек. За время эпидемии умерло 1369 киевлян
Заболели: 785 женщин, 460 мужчин, 63 девочки от 1 месяца до 17 лет и 56 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.
Среди них - 40 медиков.
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В больницы были госпитализированы 76 пациентов.
Выздоровели за минувшие сутки 512 человек. Всего переболело 24 275 жителей Киева.
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