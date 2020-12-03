В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 30 человек

3 декабря, 2020, 11:04

В столице 75 376 зафиксированных случаев COVID-19

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.

1364 человек заболело за прошедшие сутки.

30 человек. За время эпидемии умерло 1369 киевлян

Заболели: 785 женщин, 460 мужчин, 63 девочки от 1 месяца до 17 лет и 56 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Среди них - 40 медиков.

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В больницы были госпитализированы 76 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 512 человек. Всего переболело 24 275 жителей Киева.