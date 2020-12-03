 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ Киеве за сутки от COVID-19 умерло 30 человек

В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 30 человек


фото: reuters
В столице 75 376 зафиксированных случаев COVID-19

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.

1364 человек заболело за прошедшие сутки.

30 человек. За время эпидемии умерло 1369 киевлян

Заболели: 785 женщин, 460 мужчин, 63 девочки от 1 месяца до 17 лет и 56 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Среди них - 40 медиков.

Читайте также: В Украине в течение суток выявлено 14496 случаев COVID-19, умерло 243 человека

В больницы были госпитализированы 76 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 512 человек. Всего переболело 24 275 жителей Киева.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 декабря, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать