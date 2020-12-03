В Украине в течение суток выявлено 14496 случаев COVID-19, умерло 243 человека

3 декабря, 2020, 08:31

По состоянию на утро четверга, 3 декабря, в Украине зафиксировано 772 760 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 12 960 - летальные, 384426 человек выздоровели

Об этом сообщает прес- служба МОЗ.

В течение суток 2 декабря было зафиксировано 14 496 случай коронавируса (из них дети - 745, медработники - 614), 243 пациентов умерли, 15372 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 75376 случаев;

Винницкая область - 17 988 случаев;

Волынская область - 25 121 случай;

Днепропетровская область - 40 966 случаев;

Донецкая область - 24 175 случаев;

Житомирская область - 30 630 случаев;

Закарпатская область - 23 880 случаев;

Запорожская область - 33 615 случаев;

Ивано-Франковская область - 38 080 случаев;

Киевская область - 40 427 случаев;

Кировоградская область - 5701 случай;

Луганская область - 6610 случаев;

Львовская область - 48 144 случая;

Николаевская область - 19894 случаи;

Одесская область - 47 920 случаев;

Полтавская область - 23 926 случаев;

Ровенская область - 32 223 случая;

Сумская область - 31 184 случая;

Тернопольская область - 28 673 случая;

Харьковская область - 57 267 случаев;

Херсонская область - 11 087 случаев;

Хмельницкая область - 30943 случаи;

Черкасская область - 24 776 случаев;

Черновицкая область - 34432 случаи;

Черниговская область - 19 722 случая.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb