В Украине в течение суток выявлено 14496 случаев COVID-19, умерло 243 человека
Об этом сообщает прес- служба МОЗ.
В течение суток 2 декабря было зафиксировано 14 496 случай коронавируса (из них дети - 745, медработники - 614), 243 пациентов умерли, 15372 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
г. Киев - 75376 случаев;
Винницкая область - 17 988 случаев;
Волынская область - 25 121 случай;
Днепропетровская область - 40 966 случаев;
Донецкая область - 24 175 случаев;
Житомирская область - 30 630 случаев;
Закарпатская область - 23 880 случаев;
Запорожская область - 33 615 случаев;
Ивано-Франковская область - 38 080 случаев;
Киевская область - 40 427 случаев;
Кировоградская область - 5701 случай;
Луганская область - 6610 случаев;
Львовская область - 48 144 случая;
Николаевская область - 19894 случаи;
Одесская область - 47 920 случаев;
Полтавская область - 23 926 случаев;
Ровенская область - 32 223 случая;
Сумская область - 31 184 случая;
Тернопольская область - 28 673 случая;
Харьковская область - 57 267 случаев;
Херсонская область - 11 087 случаев;
Хмельницкая область - 30943 случаи;
Черкасская область - 24 776 случаев;
Черновицкая область - 34432 случаи;
Черниговская область - 19 722 случая.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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