Татаров, подозреваемый в даче взятки эксперту МВД Дубоносу по делу Микитася, оказался научным руководителем последнего

3 декабря, 2020, 18:13

Заместитель главы ОП Олег Татаров оказался научным руководителем эксперта МВД Константина Дубоноса, с которым они вместе фигурируют в деле экс-нардепа-застройщика Максима Микитась

Об этом говорится в материале BIHUS.info .

Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров был научным руководителем у эксперта Константина Дубоноса, которого подозревают в подделке экспертизы для экс-нардепа-застройщика Максима Микитася за взятку. Сам Татаров тогда представлял интересы Микитася и якобы был посредником между экс-нардепом и Дубоносом в договоренности об этой взятке.

Читайте также: Венедиктова сорвала операцию НАБУ по задержанию заместителя Ермака Татарова, - Бутусов

На сайте Национальной академии внутренних дел есть информация, что Константин Дубонос в 2019 году работал над кандидатской диссертацией на тему "Использование баз биометрических данных подразделений Экспертной службы МВД Украины при расследовании уголовных преступлений".

В графе "Научный руководитель (консультант)" указано "Татаров О.Ю.". Эта фамилия и инициалы совпадают с заместителем председателя Офиса Президента Татарова Олега Юрьевича. В то время он как раз был профессором Национальной академии внутренних дел.

Сейчас Константин Дубонос, заместитель директора Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД, является подозреваемым по делу Максима Микитася. По версии НАБУ, он получил от Микитася взятку в виде паркоместа за подделку в его пользу экспертизы в уголовном производстве.

2 декабря Высший антикоррупционный суд избрал Дубоносу по этому подозрению меру пресечения в виде содержания под стражей.

НАБУ также опубликовало часть переписки в этом деле, подтверждающую факт организации взятки. При этом в договоренностях в роли посредника между Микитасем и Дубоносом было третье лицо - "экс-чиновник ДК "Укрбуд". НАБУ не раскрывает имени этого лица, однако СМИ сообщают, что им был нынешний заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

В то время Олег Татаров работал юристом в компании Максима Микитася "Укрбуд".

НАБУ заявило, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова препятствует привлечению виновных в этом деле к ответственности.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо