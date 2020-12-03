Танцы круг горящего чучела Путина: Макаревич о реакции пропаганды РФ на его концерт для детей переселенцев из Донетчины

3 декабря, 2020, 10:36

Российский музыкант Андрей Макаревич рассказал, что после его благотворительного концерта в пользу детей переселенцев из Донецкой области центральные телеканалы РФ показали сюжет, который создавал впечатление, будто музыкант танцевал вокруг горящего чучела президента РФ Владимира Путина

Об этом Макаревич сказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Я съездил к детям беженцев из Донецкой области, чтобы им собрать денег на подгузники и всякое. И меньше всего думал, что это вызовет какую-то ярость. Я довольно долго не мог понять, в чем дело. Мне кажется, что я открыл этот секрет . Потому что мне позвонил один большой начальник телевизионный, мой товарищ и сказал: "Слушай, ну ты совсем уж с ума сошел". Я говорю: "А что такое?" Он говорит: "Ну ладно, съездил там к детям, попел. Но зачем вокруг горящего чучела Путина танцевать?" - рассказал Макаревич.

Музыкант добавил, что ему показали тот сюжет.

"Я говорю:" Что, с ума сошел? "Он говорит:" Приезжай ". Я еду в" Останкино "- он говорит:" Сегодня по "России" было в новостях, два раза уже показали ". Заказывает - ему приносят эту кассету. Там какая-то нарезка: пушки стреляют, женщины плачут и какие дети водят хоровод вокруг какого-то костра. С ними такой толстый седой дядя в темных очках. я говорю: "Это я?". Он посмотрел - говорит: "Нет. Вот сейчас я вижу, что нет. Но даже я подумал, что это ты ", - рассказал Макаревич.

Музыкант отметил, что это видео, вероятно, повлияло на отношение к нему со стороны властей.

"Я так понимаю, что кто-то это наверху посмотрел и это их очень возмутило. Но тот, кто это склеил и вставил вот так вот ... А еще речь обо мне идет в данный момент. Кто это сделал, я не знаю. Но кто-то из сотрудников "министерства правды", - добавил Макаревич.

Музыкант также отметил, что не видит причин скрывать своего негативного отношения к оккупации Россией Крыма и войны с Украиной.

"Когда у меня спрашивают, как я к этому отношусь, я говорю, как я к этому отношусь. Я не вижу никаких причин лгать. А как я к этому отношусь, вам известно", - сказал Макаревич.

Также музыкант добавил, что многие культурные деятели в РФ не поддерживают войну с Украиной.

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