Перспективы вакцин против COVID-19 феноменальны, - ВОЗ

3 декабря, 2020, 16:37

Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге заявил, что перспективы вакцин против COVID-19 являются феноменальными и могут изменить правила игры

Об этом сообщает Reuters.

Клюге отметил, что перспективы представленных вакцин против коронавируса "феноменальны" и могут "потенциально изменить правила игры".

Он отметил, что поставки будут очень ограничены на начальных этапах, и страны должны решить, кто получит приоритет, хотя ВОЗ заявила, что "растет консенсус", что первыми получателями должны быть пожилые люди, медицинские работники и люди с сопутствующими заболеваниями.

Клюге отметил, что ВОЗ получила данные о вакцине от Pfizer и BioNTech и рассматривает их на предмет возможного включения в список для использования в чрезвычайных ситуациях - эталона для стран, которые решают национальное использования.

Напомним, Великобритания - первая страна в мире, которая приняла вакцину против COVID компании Pfizer и BioNTech для широкого использования.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ведут переговоры с правительством Великобритании и по получению доступа к определенной информации, которая может ускорить внесение вакцины Pfizer в экстренный перечень ВОЗ.

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