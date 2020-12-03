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Espreso.tvМирПерспективы вакцин против COVID-19 феноменальны, - ВОЗ

Перспективы вакцин против COVID-19 феноменальны, - ВОЗ


фото: reuters
Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге заявил, что перспективы вакцин против COVID-19 являются феноменальными и могут изменить правила игры

Об этом сообщает Reuters.

Клюге отметил, что перспективы представленных вакцин против коронавируса "феноменальны" и могут "потенциально изменить правила игры".

Он отметил, что поставки будут очень ограничены на начальных этапах, и страны должны решить, кто получит приоритет, хотя ВОЗ заявила, что "растет консенсус", что первыми получателями должны быть пожилые люди, медицинские работники и люди с сопутствующими заболеваниями.

Клюге отметил, что ВОЗ получила данные о вакцине от Pfizer и BioNTech и рассматривает их на предмет возможного включения в список для использования в чрезвычайных ситуациях - эталона для стран, которые решают национальное использования.

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