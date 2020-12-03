Минфин заподозрил медучреждения в неэффективном использовании средств

3 декабря, 2020, 14:41

Министерство финансов заподозрило медицинские учреждения в неэффективном использовании бюджетных средств из-за значительных остатках на счетах

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 октября 2020 года остатки средств на счетах 2220 учреждений здравоохранения, предоставляющих услуги по программе медицинских гарантий, составляют более 10 млрд грн.

"Это может свидетельствовать о неэффективном использовании ими бюджетных средств в сфере здравоохранения", - говорится в сообщении.

Так, в четырех учреждениях здравоохранения остатки на счетах превышали 100 млн грн. Речь идет о Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (144,3 млн грн), Городской клинической больнице №4 Днепровской городского совета (134,5 млн грн), Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (122,8 млн грн), Североднецькой городской многопрофильной больнице (105,7 млн грн).

В 14 учреждениях остатки на счетах составляли от 50 до 100 млн грн. При этом вместе сумма остатков на счетах этих учреждений составила 948 280 000 грн. Почти половина учреждений здравоохранения (1012 заведений) имели остатки на счетах в размере от 1 до 10 млн грн, а общая сумма остатков на счетах этих учреждений составила 795, 7 млн грн.

По словам заместителя министра финансов Романа Ермоличева, Минфин призывает к максимально эффективному использованию средств.

"Каждая гривна бюджетных средств должна работать в интересах граждан в максимально эффективным способом. Учитывая запланированное увеличение бюджетных расходов на сферу здравоохранения до 5% ВВП к 2023 году, Министерство финансов ожидает от всех распорядителей и получателей бюджетных средств в сфере охороины здоровья , чтобы они максимально эффективно использовали каждую гривну средств налогоплательщиков ", - цитирует пресс-служба слова Ермоличева.

Кроме того, добавили в ведомстве, Министерство здравоохранения не использует средства, находящиеся на счетах ведомства по состоянию на 1 декабря 2020 года - 20,9 млрд грн, что свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил , что на финансирование медицины в следующем году, по расчетам Министерства здравоохранения, требуется не менее 296 млрд грн.

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