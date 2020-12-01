Просили 15,1 млрд, дают 2,6 млрд: МЗ о средствах на вакцинацию от COVID-19 в бюджете на 2021 год

1 декабря, 2020, 11:18

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в проект государственного бюджета на 2021 год сумма, предусмотренная на вакцинацию от COVID-19, составляет 2,6 млрд грн, в то время как Министерство охраны здоровья (МОЗ) подавало бюджетный запрос на 15,1 млрд грн

Об этом Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Мы рассчитали, кого именно мы должны вакцинировать исходя из мировых цин на вакцину, тех о которых говорят производители. Мы рассчитали, что нам нужно вакцинировать все группы риска как по профессиональному признаку, как медработники, педагоги, работники полиции, так и людей, старше 65 лет, людей, имеющих сопутствующие заболевания ... Их должно государство вакцинировать и именно такую сумму мы заложили - 15,1 млрд грн. Сейчас в бюджете стоит 2,6 млрд грн ", - сказал Степанов.

В целом, по словам Степанова, на финансирование медицины в следующем году, по расчетам Министерства здравоохранения, требуется не менее 296 млрд грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb