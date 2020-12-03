Маркевич дал совет Луческу и "Динамо"

3 декабря, 2020, 18:34

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич посоветовал киевскому "Динамо" подписать нескольких опытных футболистов в зимнее трансферное окно

Об этом сообщает 1927.kiev.ua.

По словам Маркевича, главный тренер Мирча Луческу должен строить игру "Динамо" на контратаках.

"У "Динамо" не хватает нападающих, поэтому нужно строить игру на контратаках, мне так кажется. Надеемся, что все получится у киевлян. А зимой нужно подписать нескольких опытных игроков. Возле них и молодежь будет быстрее расти. Без этого результатов не будет", - сказал Мирон Маркевич.

27 ноября Маркевич заявил, что дисквалификация станет для капитана киевского "Динамо" Сергея Сидорова хорошим уроком.