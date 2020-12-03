 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортМаркевич дал совет Луческу и "Динамо"

Маркевич дал совет Луческу и "Динамо"


фото: Getty Images
Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич посоветовал киевскому "Динамо" подписать нескольких опытных футболистов в зимнее трансферное окно

Об этом сообщает 1927.kiev.ua.

По словам Маркевича, главный тренер Мирча Луческу должен строить игру "Динамо" на контратаках.

"У "Динамо" не хватает нападающих, поэтому нужно строить игру на контратаках, мне так кажется. Надеемся, что все получится у киевлян. А зимой нужно подписать нескольких опытных игроков. Возле них и молодежь будет быстрее расти. Без этого результатов не будет", - сказал Мирон Маркевич.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 декабря, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать