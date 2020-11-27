Это будет хороший урок, - Маркевич о дисквалификации капитана "Динамо"
Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
Маркевич уверен, что Сидорчук не хотел специально нанести травму защитнику "Шахтера" Виктору Корниенко.
"В любом случае для Сидорова это будет хороший урок. Не думаю, что он специально хотел нанести травму. Другое дело, что есть футболисты, которые злоупотребляют грубыми фолами. А Сидорчук жесткий футболист, он не всегда успевает. Корниенко быстрее пробросил мяч, поэтому возникла такая ситуация. Сергей правильно сделал, что извинился. Это еще раз доказывает, что он не делал этого намеренно. Это футбол. В будущем ему надо быть осторожнее", - сказал Маркевич.
- Напомним, 8 ноября в чемпионате Украины "Шахтер" из-за численного превосходства победил "Динамо" - 3:0 .
- Позже стало известно, что защитник "Шахтера" Виктор Корниенко выбыл из-за травмы до конца 2020 года.
- 10 ноября Корниенко рассказал, что хавбек "Динамо" Сергей Сидорчук извинился за то, что нанес ему тяжелую травму.
- 26 ноября Украинская ассоциация футбола дисквалифицировала капитана "Динамо" Сергея Сидорова на три матча.
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