Это будет хороший урок, - Маркевич о дисквалификации капитана "Динамо"

27 ноября, 2020, 15:37

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич убежден, что дисквалификация станет для капитана киевского "Динамо" Сергея Сидорова хорошим уроком

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

Маркевич уверен, что Сидорчук не хотел специально нанести травму защитнику "Шахтера" Виктору Корниенко.

"В любом случае для Сидорова это будет хороший урок. Не думаю, что он специально хотел нанести травму. Другое дело, что есть футболисты, которые злоупотребляют грубыми фолами. А Сидорчук жесткий футболист, он не всегда успевает. Корниенко быстрее пробросил мяч, поэтому возникла такая ситуация. Сергей правильно сделал, что извинился. Это еще раз доказывает, что он не делал этого намеренно. Это футбол. В будущем ему надо быть осторожнее", - сказал Маркевич.

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