Лига наций: результаты жеребьевки "финала четырех"

3 декабря, 2020, 19:03

3 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка "финала четырех" Лиги наций 2020-2021

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Финал четырех" примет победитель квартета А1 - Италия. Матчи состоятся в октябре 2021-го года. Победители полуфиналов выйдут в финал, а проигравшие национальные команды - поборются в очной встрече за 3 место.

За трофей Лиги наций поборются сборные Италии, Бельгии, Франции и Испании. Получит ли победитель право сразу квалифицироваться на чемпионат мира-2022 в Катаре - пока неизвестно.

Лига наций

Полуфинал

6 октября 2021

Италия - Испания

7 октября 2021

Бельгия - Франция

18 ноября национальные команды Италии, Бельгии, Франции и Испании сыграют в "Финале четырех" Лиги наций-2020.