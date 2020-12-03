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Espreso.tvСпортЛига наций: результаты жеребьевки "финала четырех"

Лига наций: результаты жеребьевки "финала четырех"


фото: Getty Images
3 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка "финала четырех" Лиги наций 2020-2021

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Финал четырех" примет победитель квартета А1 - Италия. Матчи состоятся в октябре 2021-го года. Победители полуфиналов выйдут в финал, а проигравшие национальные команды - поборются в очной встрече за 3 место.

За трофей Лиги наций поборются сборные Италии, Бельгии, Франции и Испании. Получит ли победитель право сразу квалифицироваться на чемпионат мира-2022 в Катаре - пока неизвестно.

Лига наций

Полуфинал

6 октября 2021

Италия - Испания

7 октября 2021

Бельгия - Франция

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